E-etteütlus saab paarilise

"Matemaatika on tihedalt seotud rahatarkuse ehk finantskirjaoskusega ning paraku on seal kõvasti kasvuruumi. Oskused, nagu protsentide arvutamine, intressimäärade mõistmine ja aktsiate ostmisel ettevõtte finantsseisu hindamine, on olulised igale inimesele, kes soovib oma rahaasju mõistlikult korraldada. Kahjuks näeme teinekord ka pangas, kuidas teenuste selgitamisel käivad lihtsad arvutused inimestel üle jõu," sõnas Parik, lisades, et alati pole inimestel sugugi selge, kuidas euribori muutus mõjutab laenu- või liisingumakse suurust või mis vahe on protsendil ja protsendipunktil.