Lähipäevil tuleb peaaegu suvesooja

Neljapäeval õhurõhk aeglaselt tõuseb, madalrõhuvööndi mõju vähehaaval väheneb ja saju võimalus on Ida-Eestis kuni 75 protsenti. Põhja- ja kirdetuul on mõõdukas, rannikul puhanguti tugevam. Öösel on sooja 4–8, rannikul üle 10 kraadi, päeval 9–13 kraadi.