Kurat on pisiasjades

Varem oli Fermi Energia lubanud, et nende esimene tuumareaktor alustab tööd juba 2031. aastal. Nüüd lubati selle valmimist aastal 2035. Kui varem lubati elektrit hinnaga 55 eurot megavatttund, siis nüüd räägiti hinnast

100 eurot megavatttund. Varem lubati reaktorite ehitamiseks kolm miljardit eurot pangalaenu võtta, nüüd poetati mokaotsast, et väiksena pole võimalik panka minna.

Aga lubadused maapealsest paradiisist, mis koos tuumareaktoritega Viru-Nigula valda saabub, olid endiselt suurejoonelised. «The devil is in the details,» armastavad inglased öelda. Lähiaastad näitavad, kas Fermi Energia suudab teoks teha oma ambitsioonikad plaanid või vajub nende projekt visinal kokku, nagu juhtus Lääne-Virumaal aastatel 2011–2014 põlevkivi ja fosforiidi komplekskaevanduse projektiga, mida juhtumisi vedas eest sama mees, kes praegu Fermi Energia eesotsas seisab.