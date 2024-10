Stopptoobri väljakutse: suitsuvaba kuu

"Uuringute järgi soovib enamus suitsetajaid suitsetamisest loobuda. Paljud neist on ka korduvalt proovinud suitsetamist maha jätta. Küll aga võib suitsetamisest loobumine osutuda keerulisemaks kui see esmapilgul tundub," ütles Eesti Stopptoobri eestvedaja, MTÜ NNA Suitsuvaba Eesti juhatuse liige Ingmar Kurg. Ta rõhutas, et on oluline meeles pidada, et suitsetamisest loobumisel on palju positiivseid külgi ja seetõttu tasub sellega lõpuni minna. "Alustuseks tuleb seada endale eesmärgiks kuu ajaga suitsuvabaks saada ning leida enda jaoks sobivaim suitsetamisest loobumise viis," soovitas ta.