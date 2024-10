Ida-Eesti pommigrupp tuli kutsevõistlustel teiseks

Ida-Eesti pommigrupi võistkonna kapteni sõnul olid seekordsed võistlused teistsugused, sest toetava jõuna kaasati abidemineerijad. "Ülesanneteks olid erinevad igapäevatöös kasutatavad võtted, aga tuli ka teada seadusi, sealhulgas ära tunda 60 eseme seast need, mis on tsiviilelus keelatud või millel on piiratult kasutusõigus," rääkis võistkonna kapten. Ta tunnistas, et seekord jäädi võistlustel napilt teiseks, sest ühes tegevuspunktis lihtsalt ei olnud õnne. Samas lubas ta, et järgmisel aastal minnakse ikkagi karika järele.