Tamsalu ujuja pööras karjääris uue lehekülje

23-aastane Ahtiainen, kes on meeste 100 meetri liblikujumise rahvusrekordi valdaja, jätkab karjääri Hispaania klubis Natació Terrassa, vahendab priitswim.com.

Suvel toimunud Euroopa meistrivõistlustel poolfinaalis ujunud Ahtiainen rääkis, et võimalus tekkis tänu Eesti treenerile Vladimir Labzinile, kellel on Hispaanias palju kontakte.

"Koostöö hakkab välja nägema nii, et hakkan Hispaanias elama ja treenima ning minu tiimi peatreeneriks on Raul Navalon," sõnas ujuja.

Barcelonas baseeruva klubi suurimaks staariks on Euroopa ja maailmameister Hugo Gonzalez, kes mitu aastat treenis USA-s Californias, kuid on nüüd kodumaale naasnud. Gonzalez krooniti tänavu toimunud MM-il maailmameistriks 200 m seliliujumises ning on tulnud Euroopa meistriks 200 m kompleksujumises.