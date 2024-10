Sügiseselt heitlik ilm kandub ka nädalavahetusse

Kolmapäeva öösel vastu neljapäeva on sombune ilm. Mitmel pool sajab vihma, laialdaselt on udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, rannikualadel puhub põhjakaare tuul 4–10, puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 4–8, rannikul paiguti 11 kraadi. Neljapäeval on peamiselt pilves ilm. Kohati sajab vihma ja on udu. Puhub põhjakaare tuul 3–9, saartel ja rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 9–13 kraadi.