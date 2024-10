Lauge maa, kodumaa

Enim annavad tunda jalad, mis mägedes ronimise tõttu paraja koormuse said. Kui mõnusalt lauge maapinnaga harjunud eestlane vähe mägisemasse kanti satub, siis loomulikult on taamal looklevaid künkaid mõnus autoaknast vaadata. Ise ronides on lugu teine. Kui igapäevasel koduteel Eestis näitab kompass kõrguseks merepinnast umbes 50 meetrit, siis Saksamaal, suunaga Tšehhi, säras ekraanil näit 1100 meetrit.