Kotli koolimaja remont läheb maksma 4,3 miljonit eurot

Tapa linnas aadressil Nooruse 2 asuv koolimaja, mida ka Kotli koolimajaks kutsutakse, on nagu hundi kurk. Kui juulis alustati sanitaarremondiga, öeldi selle maksumuseks 60 496 eurot. Augusti lõpuks oli remondi hind kerkinud juba 485 000 eurole. Praeguseks on selgunud, et maja tuleb remontida 4 335 000 euro eest.