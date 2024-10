Milline on väärt kaneelisai? Saiasõprade pidupäeva auks proovime järele!

Rootsi juurtega saialine kuulub ka eestlaste lemmikute hulka. Armastatud kaneelisaiu aga on võimalik valmistada väga erinevalt. Pidupäeva puhul tegime väikese valiku Rakveres pakutavatest kaneelihõrgutistest ja mekkisime, mida pakutakse. Väikese vigurina poetasime taldrikule ka kahe virumaateatajalase koduköögist pärit küpsetised. Nagu ikka, on maitsemeeled erinevad, ent rõõm oli tõdeda, et igaühele leidub meelepärane. Glad kanelbullens dag!