Riik suunab omavalitsustele toimetulekutoetuste maksmise hüvitamiseks miljoneid eurosid

Selle aasta riigieelarves on toimetulekutoetuse maksmise hüvitamiseks ette nähtud 38,6 miljonit eurot. Möödunud aastal kulus toimetulekutoetuse maksmiseks ja korralduskulude hüvitamiseks 46,6 miljonit eurot.

Sel aastal on juba jaotatud 35,6 miljonit eurot ja eelnõuga jaotatakse lisaks 4,4 miljonit eurot ehk kokku saab jaotatud 40 miljonit eurot. See on 1,4 miljonit eurot üle riigieelarve prognoositud summa.