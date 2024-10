VIROL tunnustas maakonna silmapaistvamaid pedagooge

Aasta lasteaiaõpetajaks kuulutatud Maarit Vaikmaa Kadrina Sipsiku lasteaiast on kolleegide sõnul loonud õpiruumi, kus iga laps on märgatud ja iga töökaaslane kaasatud. Ta on juhtinud maakonna liikumisõpetajate aineühendust, olnud Lääne-Virumaa koolieelikute liikumispeo peakorraldaja, juhendab lasteaia töötajate näiteringi, laulab õpetajate ansamblis, on tantsu- ja robootikaõpetaja.



Aasta klassiõpetaja Ülle Viller Vasta mõisakoolist töötab kolleegide sõnul teadmisega, et iga õpilane on avastaja ja õpetaja on seejuures abistaja. Lisaks kasutab pedagoog oma töös erinevaid õppemeetodeid ja lähtub oma töös usaldussuhte loomises, et lapsed saaksid ilma hirmuta õppida.



Aasta klassijuhatajaks tunnistati Eve Kruusmaa Rakvere põhikoolist, kes olevat optimistliku meele ja positiivsusega lastele suureks eeskujuks. Ta annab alati mõista, et igale probleemile on olemas lahendus. Aasta klassijuhataja on klassis loonud õhkkonna, kus keegi ei tunne, et ta on üksi, kus igaüks on oluline ja kõigi arvamusega arvestatakse.



Aasta aineõpetajaks osutus Mare Viks Tamsalu gümnaasiumist, keda iseloomustatakse kui autoriteeti ja eeskuju. Nii õpilastele kui ka kolleegidele. Kaasõpetajate sõnul on Viks töökuse ja mitmekesisuse musternäide. Pühendunud, abivalmis ning hea naljasoonega eesti keelt ja kultuuri väärtustav õpetaja.