Traktoristi valearvestus jättis Karepa kandis pea 200 inimest vooluta

Elektrilevi pressiesindaja Kristi Reiland ütles, et rikke kõrvaldamisega tegeletakse ja praeguste andmete kohaselt taastub ühendus neljapäeval kella 15 paiku. "Eile õhtul kella 21 paiku tõmbas traktor maha 5 + 2 mastivahet liine. Viis ühes kohas ja kaks teises," rääkis Reiland. "Elektrikud tegelevad rikke kõrvaldamisega, aga kuna tegu on soise alaga, kuhu ligipääs on raskendatud, siis võtab see aega." Kokku on Elektrilevi katkestuste kaardi järgi mõjutatud 176 klienti.