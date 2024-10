Bauroc AS nomineeriti aasta ettevõtteauhindade konkursil kahes kategoorias

Bauroc asub jahtima tiitlit aasta kestlikkuse edendaja kategoorias, kus tunnustatakse ettevõtteid, kes pööravad ettevõtteüleselt tähelepanu kestlikule arengule ja on selles vallas eeskujuks, ja aasta pereettevõte kategoorias, kus tunnustuse pälvivad ettevõtted, kes on perekeskse juhtimise kaudu panustanud jätkusuutlikult Eesti majandusse, ühiskondlikku arengusse ning ettevõtliku meelelaadi kasvatamisse noorte hulgas.

Ettevõtluse auhinna konkurss on riigi tunnustus ettevõtjatele. Konkurssi korraldavad ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus ja Eesti Tööandjate Keskliit. Eesmärk on tunnustada silmapaistvaid, leidlikke ja nutikaid Eesti ettevõtteid, kelle järjepidev töö on toonud edu nii ettevõttele, selle töötajatele kui ka laiemalt meie ühiskonnale ja riigile. Konkursi korraldamist kaasrahastab Euroopa Liit.