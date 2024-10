Linn paneb enampakkumisele üle kümne kinnistu

Rakvere abilinnapea Kert Karuse sõnul korraldab linnavalitsus hoonestusõiguse enampakkumisi neli korda aastas. "Pakume linna poolt ettevõtjaile võimalusi äritegevuse laiendamiseks, samuti on meile võtmetähtsusega elukeskkonna arendamine. Rakvere on mitmekesiste võimalustega, turvalise elukeskkonna ja hea asukohaga paik. Valmistab heameelt, et huvi enampakkumiste vastu on suur, nii on aasta jooksul näiteks Navi tänava elamuarenduses hoonestaja leidnud juba enamus kinnistutest," märkis Karus.