Põhja-Eesti ühistranspordikeskus testib bussiliikluse reaalaja veebilehte

Lisaks reaalajainfole on veebilehelt leitavad kõik ühissõidukite sõiduplaanid üle Eesti koos reisiplaneerijaga. Reisiplaneerijast saab vaadata lähedal asuvaid peatusi läbivate busside väljumisaegu ning see võimaldab otsida ja planeerida reisi. Praegu veebiväravat veel arendatakse, kuid tulevikus on sõitjatel võimalik näha ka reisi maksumust.