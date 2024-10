Verekeskuse verevarud on kriitiliselt väikesed

Regionaalhaigla verekeskuse juhataja Ave Lellepi sõnul on praegu Eesti haiglates mitmed raskes seisus patsiendid, kes vajavad just negatiivse veregrupiga doonorite abi.

"Hea reesus negatiivse veregrupiga Eesti inimene, kui oled terve, vanuses 18–60 eluaastat, tule ja loovuta 450 milliliitrit oma verd! See on ülim heategu, mida sa saad oma lähedaste ja kogukonna jaoks teha – kinkida elu," ütles Lellep. "Eriti oodatud on kõik 0-negatiivse veregrupiga inimesed, kuna teie veri on universaalne, mis tähendab, et sobib kõikide veregruppidega patsientidele. Ainult tänu teile osutuvad võimalikuks suure verekaotusega traumade korral erakorralised vereülekanded."