Rakke kool sai uue direktori

Külli Võsu rääkis, et on hoidnud silma peal teiste koolide tegemistel ja Rakke kool on talle silma jäänud. "Pidev areng ja mitmekesine õppekeskkond on andnud märku, et koolis on nii eestvedajaid kui kaasalööjaid. Minu pikaaegne töökogemus juhtkonna liikmena on pakkunud kogemusi ja teadmisi kooli kui terviku toimimisest ning täiendanud juhtimiskompetentse," ütles värske direktor.