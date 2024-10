Linnuse põrgu trepi lagunemine paljastas üllatava leiu

Linnuse direktor Andrus Eesmaa saatis õnnetust trepist pildi muinsuskaitseametile ning spetsialistid tulid asja kaema. Selgus, et trepi all oli pea kolmemeetrine auk, mis kunagi ehitatud lampkastiks, ehk maa sisse ehitatud mustusekastiks. Maakeeli on see välikäimla kogumiskast.