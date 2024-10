Maakonna turismiedendajatele anti üle tänukirjad

Aasta giidi auhinna pälvisid Saima Gordejeva ja Anne Kurepalu. Gordejeva on silmapaistev giid ja kelle teadmised ning oskused on märkimisväärselt aidanud kaasa Lahemaa rahvuspargi ja Palmse mõisa tutvustamisele. Saima on oma väsimatu entusiasmi ja pühendumisega loonud külastajatele unustamatuid elamusi, avades nende silmad piirkonna kultuuripärandi ja looduskaunite paikade võlule. Tema kaasahaaravad jutustused on teinud temast reisikorraldajate seas väga nõutud giidi. Aasta-aastalt valivad nad just Saima, et tuua oma külalistele parimad kogemused Lahemaal.



Anne Kurepalu on silmapaistev giid ja ajaloolane, kelle teadmised ning pühendumus on aidanud tutvustada Lahemaa rahvusparki ja selle kultuuripärandit. Anne on elanud Lahemaal viimased aastakümned ning tema armastus ja teadlikkus piirkonna ajaloo ja looduse vastu on teinud temast asendamatu teejuhi. Tema järjekindel töö Lahemaa elu ja pärimuse jäädvustamise nimel on ülimalt väärtuslik.



Aasta giidi auhind anti Anne Kurepalule ja Saima Gordejevale. Foto: Ain Liiva





Turismitoote auhinna sai Haljala vallas asuv Villa Dombrovka, mis on oluliselt rikastanud maakonna turismipakkumist. Alates 2019. aastast on Villa Dombrovka läbinud põhjaliku renoveerimise, mille eesmärk on taastada selle ajalooline väärtus ja suvitusvilla funktsioon. Villa pakub külastajatele unikaalset ja meeldejäävat puhkusekogemust ühes majutuse, toitlustuse ja sündmuste korraldamise võimalustega. Villa toad on elegantselt ja hoolikalt läbi mõeldud sisekujundusega, kus tähelepanu on pööratud igale detailile. Sealsed kultuurisündmused rikastavad külastajate viibimist ning loovad elava atmosfääri.



Turismiteo auhind kuulub Viru Folgile ja selle peakorraldajale Peep Veedlale. Oma südame ja pühendumusega on nad toonud Käsmu kauni küla kaardile mitte ainult Eesti, vaid ka rahvusvahelisel tasandil. Viru Folk on rohkem kui muusikafestival – see on sündmus, mis ühendab kultuuri, looduse ja kogukonna, tuues igal aastal kokku tuhandeid külastajaid. Tänu Viru Folgi festivali mitmekülgsele programmile ja kordumatule atmosfäärile on Lääne-Viru maakond saanud tuntuks kui atraktiivne sihtkoht, mis pakub ainulaadseid elamusi nii muusika- ja loodusesõpradele kui ka peredele.



"Aasta Turismitegu" pälvis Viru Folk ja selle peakorraldaja Peep Veedla, kelle silmapaistev tegevus on märkimisväärselt aidanud kaasa Lääne-Viru maakonna turismi arengule. Foto: Ain Liiva





Auhind "Aasta turismiasjaline" omistati Roman Kusmale, kes on järjepidevalt ja tulemuslikult panustanud Lääne-Viru maakonna turismivaldkonna arengusse. Roman on aastaid rõõmsalt tervitanud külalisi Berliini Trahteris, Aqva Hotel & Spas ning Aqva spordikeskuses, nüüd taas ka Altja kõrtsis. Berliini Trahter on muutunud populaarseks sihtkohaks, kus külastajad saavad nautida hubast õhkkonda ja mõnusaid roogasid. Aqva Hotel & Spa pakub kvaliteetset spaa- ja wellnessi kogemust, samas kui Altja kõrts paistab silma oma ajaloolise atmosfääri ja kohalikest toorainetest valmistatud hõrgutistega. Romani pühendumus ja professionaalsus on toonud kasu mitte ainult nende asutuste külastajatele, vaid ka kogu Lääne-Viru maakonna turismitööstusele, tõstes piirkonna mainet nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.



