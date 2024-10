Noored õpetajad hindavad koostööd ja tuge

Kätrin Liiv, Laekvere kooli klassiõpetaja, askeldab teise klassi lastega, kellega koos möödunud aastal kooliteed alustas. Küllap on ta õpilased rahul, sest Kätrin Liiv on kindel, et palju saavutatakse just headusega. "Süstin neisse heatahtlikkust, ausust ja märkamisoskust," sõnab Liiv, kel taskus aastatepikkune kogemus lasteaiaõpetajana ja kes on veendunud, et kui õpetaja on loominguline, on tulemuseks ka laste loovuse areng.