Investeerimiskelmidele võib sattuda ka Tinderis

"Aktiveerunud on investeerimiskelmused, mis on jõudnud tutvumisrakendustesse, sealhulgas Eestiski palju kasutust leidvasse Tinderisse. Üldjuhul loovad kelmid atraktiivseid profiile, mille puhul ei kasutata enda fotosid. Üldiselt pole kelmid eestlased ning ohvrile lähenetakse võõrkeeles. On ka juhtumeid, kus tõlkerakenduste abil võidakse kontakt luua eesti keeles," rääkis Kiik.