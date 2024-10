Inimesed on hoolsamad: kohustusliku elupäästeseadme kasutamine näitab paranemise märke

Lääne-Virumaa päästjad ja inspektorid kontrollisid septembri viimasel nädalal inimeste kinnipidamist seadustest. Seda, et suitsuandur on vaieldamatult kõige odavam esmane elupäästja, teab pea igaüks, aga hoolimata sellest on vajalik (ja kohustuslik) seade ikka paljudel puudu.