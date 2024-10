Presidendikandidaat tutvustas maakonna spordiliidule oma ideid

Spordiliidu peasekretär rääkis, et kohtumisel tutvustaski Kaljulaid eelõige oma programmi ja juhatuse liikmed said esitada küsimusi. "Lisaks oma programmi tutvustamisele oli presidendikandidaat väga huvitatud kuulama ka maakondliku spordielu käekäigust ja meie ideid, kuidas EOK ja maakonna vahel koostööd tihendada, kui ta valituks osutub," rääkis Lääne-Virumaa Spordiliidu peasekretär Sven Hõbemägi.

"Mina küll ei saa valimistel hääletada, aga kõigil kandidaatidel on huvitavaid mõtteid, kuidas spordivaldkonna areng ja tulevik võiks välja näha. Personaalselt toetan just Kersti Kaljulaidi kandidatuuri, kuna tema mõtted on sümpaatsed ja uuenduslikult. Peame meeles pidama, et üks roll EOK-l on tippspordi eestvedajana, aga Kaljulaidil on ka olulisi ideid regionaalsel tasandil rohkem koostööd teha," lisas maakonna spordiliidu peasekretär.