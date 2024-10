Omavalitsused teenivad kasutu kinnis- ja vallasvara müügiga eelarvesse lisaeurosid

Internetikeskkonnas osta.ee on praegu müügis 3000-eurose alghinnaga korter Kundas, mõned mööblitükidki sees. Müüja on Viru-Nigula vallavalitsus.

"Ma isegi ei tea, mis ajast see vallale kuulub. Üürnik elas sees, aga nüüd on ta lahkunud," ütles Viru-Nigula valla majanduskeskuse juhataja Alari Kirt. "Korter on suhteliselt kehvas seisus. Müüme koos sisustusega – vald ei taha mingeid lisakulutusi teha." ​