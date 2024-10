Kahe kuuga võtsid sulid teiste inimeste nimel laenu 245 000 euro jagu

Politsei- ja piirivalveametile teada antud juhtumite statistika järgi oli septembris investeerimiskelmusi 46, hinnanguline kahjusumma ulatub üle ühe miljoni euro. Pangakelmusi oli 41, kahjusumma 336 000 eurot. Koos mõlema kelmusliigiga on sel aastal suudetud Eesti inimestelt välja petta ligi 5 miljonit eurot ning kelmide aktiivsem tegutsemise aeg on just praegu, sügisel.