Selleks et sündida, peab kõigepealt korra surema

Käibele on tulnud selline tore väljend nagu «lumehelbekesed». Tihtilugu pole nad teab mis töömehed ja iga asja kohta on neil oma arvamus. Kui aga hoolega vaadata, siis leidub kindlasti ka «lumehelbekestel» omadusi, millest vanemate põlvkondade esindajad vaid unistada võivad.

Mehed on pidanud olema nagu raudnaelad ja vana kooli mees jõuab arsti juurde korra elus. Tavaliselt diagnoositakse tal siis vähkkasvaja ja seejärel enam pikka pidu pole. Kõik see juhtub sellepärast, et raudnaela nii naljalt ei painuta ja vana kooli mehed naljalt ei ei ütle. Küll saab – ikka saab. Aga kui enam ei saa?