«Muutub kõik, muutuvad moed ja kombed»

Ajad on kiired, netiajastul pole enam suurt vahet Väike-Maarjal ja Suurbritannial ... Täna siin, homme juba seal. Siiski peaks kursis olema, et see, mis sobib vabameelsesse suurlinna, ei pruugi olla vastuvõetav teises kultuuriruumis: sakslasi ei hakata kohe sinatama nagu soomlasi, ukrainlast ei maksa luba küsimata vene keeles kõnetada, võõral mehel pole viisakas moslemi abielunaist kätelda, prantslastele ei tasu inglasi kiita ja vastupidi, meilgi on vaestest potisetudest nüüdseks saanud enesekindel ja uhke rahvakild.