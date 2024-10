Tõnu Timm tutvustab pühapäeval Vihulas värsket kauamängivat

Albumi mängulise pealkirja «Uuskümmend» taga on nii sõnamängu kui ka hea sõbra sünnipäevalugu. «Kui kõik ausalt ära rääkida, siis on siin oma roll mu kauaaegsel lavapartneril ja legendil Jaanus Nõgistol. Kui ta sai 60, siis ta hädaldas, et miks esinemisi nii vähe on, mina siis ütlesin, et kui saad 60, siis saad ju teha tuuri ja galakontserti, tema põrutas vastu, et ta oma vanusega ei kelgi. Nüüd, kui ma ise 60 sain, siis ma ei tahtnud seda vanust kuulutada, võtsin «k» eest ära ja kõik on õige ikkagi,» kõneles Tõnu Timm.