Kui elusolemise absurdsus hoiab maa küljes kinni

Lavastuslikus plaanis on Rakvere teater hakkama saanud tõelise meistriteosega. Laval toimuv on ühtaegu siin ja ei ole ka. Nagu me inimestena oleme ühtaegu siin ja ei ole ka: oleme ekraanidel, ekraani sees, aga meie füüsiline keha on siin. Lõputuna skrollitavad ekraanid ei loo meile kunagi täit pilti, täit reaalsust, aga nendeta me olla ei saa. Petlik virtuaalreaalsus aitab meil mõnikord peitu minna, mitte mõelda ja mitte tunda. Olla peidus ekraani sees, ekraani taga, kättesaamatu nendele, kes on meie kõrval.