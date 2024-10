Festheart sai uhke alguse

Festivali peakorraldaja Keio Soomelt rääkis avakõnes, et kui aastal 2017 oli esimene Festheart, siis avamisel ütles Eiki Nestor kooseluseaduse rakendusaktide kohta, et küll need ükskord tulevad. "Seitse aastat hiljem tulidki," märkis Soomelt ja lisas, et paljud festivalil viibijad on nüüdseks juba abielus.