Festheart jätkab mõtisklusega ruumist inimeste vahel

Rakvere teatrikino akendel avatud Teet Suure näitust "Ruum meie vahel" saab vaadata nii ruumis sees kui ka ümber maja jalutades. Teet Suur, kes oli otsustanud teha "maailmerekordiliselt lühikese näituseavamise", ütles, et teoseid võib vaadata nii maalina kui ka kujundusliku elemendina. "Märksõnaks on sisemine isolatsioon. See on seotud kosmoseteemaga," lausus kunstnik. "Tegelased on töödel pandud suhtlema. Õue poolt on teistmoodi vaade. Arvan, et tuleb täitsa lihtsalt võtta ja vaadata suurt visuaali," selgitas Teet Suur lühidalt. Ta mainis, et näitus, millest osa oli hiljaaegu eksponeeritud Tartus Mülä baaris, on valminud taaskasutusprojektina.