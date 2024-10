Rakvere ingerisoomlased tähistasid oma rahvuspüha kalasupi ja karjala pirukaga

Rakvere Ingerisoomlaste Seltsi esimees Valeri Vaselenko rääkis, et nende ühendusse kuulub umbes 40 inimest, neist 20-25 on aktiivsemad liikmed. "Valdavalt juba vanemad inimesed," lausus ta. "Paljud on Rakverest ära kolinud, näiteks Soome, aga toetavad liikmemaksudega ikka veel meie tegevust ja on seltsi asjadega kursis."

Ingerisoomlaste rahvuspüha hakati Eestis tähistama alles paarkümmend aastat tagasi, see on nii öelda kunstlikult tekitatud püha. "Kuna meil ei ole oma maad, oma riiki, siis ei ole meil kunagi olnud ka rahvuslikke pühasid," selgitas Vaselenko. "Nimetus Ingerimaa tuleneb ju Rootsi kuninga tütre nimest Inger, kellele kuningas selle maalapi kunagi kinkis. Nüüd me tähistame oktoobri esimesel laupäeval Ingeri päeva kui oma rahvuspüha. Me oleme pühade poolest rikkad, sest me saame tähistada ka kõiki Soome ja oma praeguse kodumaa Eesti pühasid."