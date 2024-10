SUUR GALERII Rakvere koertenäitusel osaleb 440 koera 140 tõust

Näituse peakorraldaja, Rakvere Koertesõprade Klubi president Maire Tõnurist rääkis, et tegemist on küll näitusega, aga väike võistlusmoment on asjal siiski juures, sest koertele väljastatakse vastavalt nende ilule ja tõutunnustele vastavusele sertifikaadid ning kaunimatest kaunimad saavad lõpuks ka auhindu. Näitusele on registreeritud umbes 440 koera ligemale 140 tõust.