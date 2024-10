Rakveres toimunud inspiratsioonipäev pani noored ettevõtlikult mõtlema

Paljud esinejad rõhutasid, et pole vaja oodata, kuni kool läbi saab või "õige hetk" kätte jõuab – praktilisi kogemusi tasub hakata otsima juba täna. Näiteks suvetöö võib anda väärtuslikke oskusi ja teadmisi, mis tulevikus abiks tulevad. Rõhutati ka, et kõik takistused pole halvad – sageli võivad just need raskused viia uute ideedeni, millest saab kasvada järgmine äge projekt või äriidee.