Lähipäevad toovad sügiseselt heitliku ilma

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Mitmel pool tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7, rannikul idakaaretuul puhanguti 11 m/s. Õhutemperatuur on 2–8, rannikul kuni 11 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma. Ennelõunal püsib paiguti udu. Puhub valdavalt kagu- ja idatuul 2–8, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 8–13 kraadi.