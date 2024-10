PPA lennusalk leidis Alutagusel metsa eksinud mehe

4. oktoobri päeval sai politsei teate, et Alutaguse vallas läks hommikul suurem seltskond inimesi metsa vaba aega veetma. Kokkuleppe järgi pidid nad kell 16 auto juures kokku saama ja koju sõitma, kuid üht nendega kaasas olnud 79-aastast härrat masina juurde ei tulnud. Kuna mehel oli telefon kaasas, tehti kiirelt selgeks, et ta on ekselnud kuskile soisele alale ning ei oska metsast enam välja tulla. Nii tehti hädaabikõne ning politsei käivitas otsinguoperatsiooni.

PPA lennusalga eskadrilli ülem Andres Rahkema kiitis, et abivajaja tegi väga head koostööd. "Sündmuskohale saabudes saime kohe tagasisidet, et mees nägi nüüdsama kopterit üle lendamas. Küsisime, et mees viipaks helendava telefoniekraaniga taeva suunas ning kopteri võimsate öövaatlusseadmetega tuvastasime selle valgusallika väga kiirelt. Edasi järgnes juba töö selle nimel, kuidas eakas mees soost kätte saada," kirjeldas Rahkema ja lisas, et metsa eksides ja hätta sattudes tuleb kindlasti vältida kõnesid kõrvalistele inimestele, mis asjata akut kulutavad. "Akut tuleb säästa, sest kui politseil kaob võimalus abivajajaga suhelda, pikeneb reeglina ka abi kohale jõudmise aeg," ütles Rahkema.