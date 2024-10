«Läksime kohale ja selgus, et puu otsas on üks noormees koos kassiga». Sajandivanune päästekomando tähistab sünnipäeva

Kadrina vabatahtlikud päästjad peavad alanud nädalal sünnipäeva. Ja põhjust on, sest 100 aastat tagasi loodi praeguse komando eelkäija – Kadrina Tuletõrje Ühing. Sünnipäevanädalal on rahvale avatud praktilised töötoad, korraldatakse koolitusi ja näha saab näitust. Kõik see tipneb laupäeval suure paraadiga läbi aleviku.