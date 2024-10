Trollitalve eel

Tundub triviaalsena soovitada värskes õhus liikumist ja vitamiinide tarvitamist, vee joomist ja sportimist, lähedaste seltsis aja veetmist ja tubast kultuurinautimist, et end sügisest ja saabuvast igitalvest tervelt läbi vedada, aga vahel on tarvis just sedasama lihtsat meeldetuletust. Mõnikord on vaja spetsialisti abi, ja see on enamgi kui okei. Teinekord on tarvis toimida nagu muumid – kõht kuuseokkaid täis süüa ja talveunne keerata. Vahel on hea hoopis sportliku koduvana kombel hooajast viimast võtta ja liikuda õues iga ilmaga. Igaühele oma.