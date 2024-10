Rakvere püsib jätkuvalt kokaiini tarvitamises Eesti linnade tipus

Justiitsministeeriumi nõunik Andri Ahven juhib tähelepanu, et uuringu tulemusi võivad mõjutada rahvaüritused, eeskätt Eesti väiksemates linnades. "Seega ei ole võimalik teha põhjalikke järeldusi näiteks selle kohta, kui palju on narkootikumide püsitarvitajaid. Need avalduvad üksnes pika aja jooksul erinevate uuringute tulemuste võrdlemisel," rõhutab ta.