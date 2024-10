Rakvere võrkpallurid andsid hooajale avalöögi

Peatreener Mehis Täpp kommenteeris, et nädalavahetuse napp kaotus ja võit andsid tabelisse neli punkti ning hetkeseisuga ka liidrikoha. "Kohati suutsime näidata päris kvaliteetset võrkpalli, aga siis, kui mäest alla hakkas minema, poleks nagu varem palli mänginudki," lausus ta ning lisas, et natukene oli see isegi ettearvatav ning tegelikult oli ta treenerina isegi natuke hullemaks valmis. Samas head meelt tegi peatreenerile see, et nägi kohati sellist mängu, millega võib juba lahingusse minna. "Juurde oleks vaja leida ainult stabiilsust," märkis Täpp.