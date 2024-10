JK Tarvas noored aitasid koondise Maltal kahe võiduni

Turniiriga jäi peatreener Ludvig Tasane suures pildis rahule. "Saime rahvusvahelist mängukogemust ning head sisendit, millega peame veelgi rohkem tegelema. Meil on proovikive üleminekute ja kaitsetegevusega. Kui 2019. aastal mängisime Albaanias U15 koondisega sama sõprusturniiri Kosovo vastu, polnud meil seal väga palju võimalusi ja mäng lõppes 0:3. Nüüd oli näha head edasiminekut ja on kahju, et me seda mängu ei võitnud," rääkis Tasane.