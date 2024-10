Galerii Juubelimeeleolus päästjad üllatasid valla lasteasutusi suitsupilvega

Kadrina päästekomando tähistab sel nädalal sajandat aastapäeva. Terve nädal on täidetud sündmustega, kuid teisipäevase päeva peal seisis kalendris salapärane märge: "VPK kangelased toetavad üllatavates olukordades." Tagantjärele on selge, mida see tähendas: pritsimehed külastasid ootamatult Kadrina ja Hulja lasteaeda ning kohalikku keskkooli ja ajasid rahva majast välja.