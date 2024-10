Kartulipudruga tabati vaieldamatult kümnesse

Nii näis arvavat suur osa õpilasi Rakvere reaalkooli ja Rakvere põhikooli sööklas, kuhu Virumaa Teataja sisse astus, sest parasjagu on käimas avatud koolisööklate nädal.

Reaalkoolis on suur söökla. Vahetunni alguses täitus see mõne hetkega õpilastest ja tempokalt kulges kõik sööklas seeski: lauad said kärmesti sööjaid täis ning hiidpikk toidujärjekord liikus imekspandavalt ruttu. Letil ootasid kartulipuder ja riis, pikkpoiss ja terve rivi nõusid värske salatiga. Magustoiduks pakuti leiva-marja-vahukoorekreemi.