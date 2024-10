Rakvere tänavatel ja haljasaladel hooldatakse ja raiutakse puid

Rakvere linnaaedniku Kärt-Mari Paju sõnul on tegu igaaastase korralise hooldusega. "On looduse paratamatus, et puud aeg-ajalt kuivavad, saavad tormides kahjustada ning linna tingimustes kasvavad puud vajavad võra kujundamiseks lõikust. Samuti aitab pesitsushooajaväline tööde korraldamine säästa linde, kes võiksid raiutavate puude otsas pesitseda," rääkis Paju.