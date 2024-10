Neli ring-ring-robotit ja lendorava turvaline pesatee

Näituse avamisel asusid lasteaialapsed usinasti robotite pakutud ülesannete kallale, hõigates vahepeal õpetajatele mõne küsimuse. Rakvere linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Kerli Kõue ütles, et nõnda ongi kõige parem, kui lapsed tulevad koos täiskasvanutega, et siis koos looduskaitsemänge mängida ja nelja robotikujulise infokandjaga toimetada. «Siia saavad lapsed emade-isadega tulla, ka vanaemad-vanaisad kaasa kutsuda,» kinnitas Kerli Kõue.

Keskkonnaspetsialist selgitas, et looduskaitsele pühendatud näitusel «Hoia, mida armastad!» saab stendidelt lugeda mõndagi olulist selle kohta, miks me loodust kaitseme, keda, mida ja kuidas kaitsta, samuti mis roll inimesel selles on.