Festheart = väärtfilmid + stabiilsus

Festheart on saavutanud stabiilsuse, võis rahuloluga nentida Rakveres ja Tartus toimuva LGBT+ filmifestivali peakorraldaja Keio Soomelt. «Publikut oli umbes sama palju kui eelmisel aastal. Selle üle on hea meel: stabiilne vaatajate hulk on enam-vähem saavutatud. Tore oli see, et kõikidele seanssidele jagus publikut, saalis oli 50–70 inimest, avaseansil üle saja,» rääkis ta. «Taas kord kava tervikuna õnnestus. See oli hea valik, võin öelda nii enda tunde kui ka publiku vastukaja põhjal.»