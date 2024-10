Tapa valla ja lastevanemate kohtuistung lükkub järgmise aasta aprillikuusse

Kuna vallavolikogu 23. märtsi otsuses oli kirjas, et vallavalitsus korraldab koolide tegevuse ümber 1. juulist kuni 31. augustini 2024, taotlesid lastevanemad ka esialgset õiguskaitset reformi peatamiseks seni, kuni kohus on lõpliku otsuse teinud. Tartu halduskohus ja seejärel Tartu ringkonnakohus otustasid kaebajate esialgse õiguskaitse kaotluse siiski rahuldamata jätta. See andis vallale võimaluse koolid ümber korraldada nii, nagu volikogu märtsikuine otsus ette nägi.

Kuid lastevanemate kohtuprotsess Tapa valla vastu ei ole kaugeltki veel läbi. Kokku on lepitud kohtuistung Tartu halduskohtu Jõhvi kohtumajas, mis lastevanemate soovil on kinnine. Põhjuseks on laste isikuandmed ja asjaolu, et mitu neist on HEV- ehk hariduslike erivajadustega lapsed.