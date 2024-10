Ajalooline romaan "Ümera jõel" jõuab ekraanile

"On märkimisväärne, et Mait Metsanurga 1934. aastal ilmunud romaani "Ümera jõel" on korduvalt uuesti trükitud," sõnas filmi produtsent Kristian Taska. "Riigivanema kõrgeima auhinna pälvinud teoste hulgas, nagu "Tõde ja õigus" ning "Nimed marmortahvlil", on "Ümera jõel" seni veel ainukesena ekraniseerimata, ja see viga tuleb parandada." Taska lisas, et unistus selle filmi loomisest on teda saatnud alates filmi "Nimed marmortahvlil" valmimisest. "Ja nüüd ei kavatse ma sellest enam lahti lasta," lausus ta.