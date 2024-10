Veel mõned päevad saab osaleda hiite kuvavõistlusel

Ajalooline looduslik pühapaik on mets, puu, kivi, veekogu, pinnavorm või maaala, mida on pühaks pidanud juba meie esivanemad. Pühapaikade hulka loetakse ka vanade matusetavadega seotud ristipuud, rannakülade titekivid, tervenduspaigad ning liukivid. Paljud pühapaigad on ka praegu elavas kasutuses. Eestis leidub hinnanguliselt 5000 ajaloolist looduslikku pühapaika, millest ca 2000 on kantud kaardile.